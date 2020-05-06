Тайсону пообещали $1 млн за возвращение на ринг
Об этом сообщает Vringe.
Австралийский промоутер Брайан Аматруда предложил Майку Тайсону встретиться с одним из бывших австралийских футболистов, которые перешли в бокс - Берри Холлом, Полом Галленом или Сонни Биллом Вильямсом. Он пообещал экс-чемпиону мира в супертяжелом весе за выставочный бой $1 млн.
"Я уже перешел к действиям. Связался с агентом Максом Марксоном и попросил его предложить Тайсону $1 млн. Макс уже привозил Майка в Австралию в 2012 году. Но, сначала нужно подождать, когда утихнет коронавирус. Так что все произойдет, похоже, не раньше следующего года", - сказал промоутер.
53-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.
- Напомним, 30 апреля легендарный боксер Джордж Форман заявил, что американскому тяжеловесу Майку Тайсону не стоит возвращаться на ринг .
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