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Espreso.tvСпортТайсону пообещали $1 млн за возвращение на ринг

Тайсону пообещали $1 млн за возвращение на ринг


фото: Getty Images
Славному американскому боксеру Майку Тайсону пообещали $1 млн за проведение выставочного поединка

Об этом сообщает Vringe.

Австралийский промоутер Брайан Аматруда предложил Майку Тайсону встретиться с одним из бывших австралийских футболистов, которые перешли в бокс - Берри Холлом, Полом Галленом или Сонни Биллом Вильямсом. Он пообещал экс-чемпиону мира в супертяжелом весе за выставочный бой $1 млн.

"Я уже перешел к действиям. Связался с агентом Максом Марксоном и попросил его предложить Тайсону $1 млн. Макс уже привозил Майка в Австралию в 2012 году. Но, сначала нужно подождать, когда утихнет коронавирус. Так что все произойдет, похоже, не раньше следующего года", - сказал промоутер.

53-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

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