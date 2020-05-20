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Espreso.tvСпортПромоутер Джошуа заявил, что Тайсону не место на профессиональном ринге

Промоутер Джошуа заявил, что Тайсону не место на профессиональном ринге


фото: Getty Images
Британский промоутер Эдди Хирн посоветовал прославленному американскому боксеру Майку Тайсону не возвращаться на профессиональный ринг

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Эдди Хирна, который является промоутером тяжеловесов Энтони Джошуа и Александра Усика, если Майку Тайсону и стоит возвращаться на ринг, то только ради выставочных боев. А вот настоящие поединки в 53 года бывшему абсолютному чемпиону мира проводить не стоит.

"Я ожидаю, что он вернется ради показательных боев или чего-то в этом роде. Хорошо ли это, приятно ли? Я считаю, это интригующе. Тайсон выглядел фантастически на лапах, но ему 53 года. Посмотрите на его последний бой против Кевина Макбрайда. Он не мог выступать на том же уровне. Хорошо, что он тренируется. Он в прекрасной форме. Если это делает его счастливым, почему бы просто не продолжить тренироваться? Я бы не хотел увидеть его снова на профессиональном ринге", - сказал Хирн.

Также он заверил, что не собирается организовывать бои Тайсона.

"Представьте, если бы я сказал, что Майк Тайсон возвращается на ринг, и я буду его промоутером. Критика была бы невероятной. Это не то, чего бы мне хотелось", - отметил Хирн.

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