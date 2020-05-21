Экс-защитник "Динамо" Вида может помешать трансферу украинца в "Арсенал"
Об этом сообщает mynet.com.
Турецкий клуб не против рассмотреть вопрос продажи 31-летнего хорвата, но только в том случае, если предложение лондонцев будет не менее 10 млн евро. В "Арсенале" же считают, что за Виду им придется заплатить меньше чем за украинца Николая Матвиенко.
К трансферу украинца клуб подталкивает главный тренер Микель Артета, который видит в Матвиенко усиление центра обороны и защитника с хорошим первым пасом.
Контракт 23-летнего футболиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл за дончан 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
В текущем сезоне Домагой Вида провел за "Бешикташ" 32 матча и забил 4 мяча. Он выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.
- 13 мая сообщалось, что Микель Артета хочет, чтобы клуб летом приобрел защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.
- 29 января стало известно, что "Шахтер" не хочет отдавать Николая Матвиенко в аренду лондонскому "Арсеналу".
- В январе 2020 года сообщалось, что "Арсенал" отказался от трансфера Николая Матвиенко и купил вместо украинца испанца Пабло Мари из бразильского "Фламенго".
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