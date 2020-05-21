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Espreso.tvСпортЭкс-защитник "Динамо" Вида может помешать трансферу украинца в "Арсенал"

Экс-защитник "Динамо" Вида может помешать трансферу украинца в "Арсенал"


фото: Getty Images
Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность приглашения защитника турецкого "Бешикташа" Домагоя Виды на позицию центрального защитника

Об этом сообщает mynet.com.

Турецкий клуб не против рассмотреть вопрос продажи 31-летнего хорвата, но только в том случае, если предложение лондонцев будет не менее 10 млн евро. В "Арсенале" же считают, что за Виду им придется заплатить меньше чем за украинца Николая Матвиенко.

К трансферу украинца клуб подталкивает главный тренер Микель Артета, который видит в Матвиенко усиление центра обороны и защитника с хорошим первым пасом.

Контракт 23-летнего футболиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл за дончан 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В текущем сезоне Домагой Вида провел за "Бешикташ" 32 матча и забил 4 мяча. Он выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.

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