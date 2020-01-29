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Espreso.tvСпорт"Арсенал" отказался от трансфера футболиста "Шахтера" Матвиенко

"Арсенал" отказался от трансфера футболиста "Шахтера" Матвиенко


фото: flamengo.com.br
Английский "Арсенал" отказался от трансфера защитника "Шахтера" Николая Матвиенко и покупает вместо украинского испанца Пабло Мари из бразильского "Фламенго"

Об этом сообщает Goal .

По информации издания, "Арсенал" примет футболиста в "Фламенго" в аренду с правом выкупа летом. В общем лондонцы заплатят за 26-летнего защитника 15 млн евро. Клубы уже договорились о трансфере.

Таким образом, англичане отказались от приглашения защитника "Шахтера" Николая Матвиенко, кандидатуру которого рассматривали параллельно с Пабло Мари.

По неофициальной информации, английский клуб предлагал арендовать Украинский за 5,3 млн евро с опцией обязательного выкупа за 26 млн евро в конце сезона. "Шахтер" отказался от этого предложения.

Пабло Мари с 2016 до лета 2019 года находился на контракте в "Манчестер Сити". Последние полгода отыграл за "Фламенго", за который провел 30 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

 

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