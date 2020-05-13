Тренер "Арсенала" настаивает на трансфере футболиста сборной Украины
13 мая, 2020, 11:47
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет, чтобы клуб летом приобрел защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко
Об этом сообщает UA-Футбол .
Отмечается, что Матвиенко снова стал трансферной целью лондонского "Арсенала" и попал в список потенциальных новичков клуба. "Канониры" хотят подписать игрока "Шахтера" летом.
К трансферу Матвиенко клуб подталкивает главный тренер Микель Артета, который видит в лице украинца усиление центра обороны и защитника с хорошим первым пасом.
Контракт 23-летнего футболиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл за дончан 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
За сборную Украины Матвиенко провел 26 игр.
- 29 января стало известно, что "Шахтер" не хочет отдавать Николая Матвиенко в аренду лондонскому "Арсеналу".
- В январе 2020 года сообщалось, что "Арсенал" отказался от трансфера Николая Матвиенко и купил вместо украинца испанца Пабло Мари из бразильского "Фламенго".
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