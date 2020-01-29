"Шахтер" отказывается отпускать Матвиенко в английский "Арсенал"

29 января, 2020, 11:30

"Шахтер" не хочет отдавать украинского футболиста Николая Матвиенко в аренду лондонскому "Арсеналу"

Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн .

По его информации, "Шахтер" отклонил предложение "Арсенала" об аренде футболиста до конца сезона. Также донецкий клуб не устраивает сумма предложенная за защитника сборной Украины.

По неофициальной информации, английский клуб предложил арендовать Николая Матвиенко за 5,3 млн евро с опцией обязательного выкупа за 26 млн конце сезона.

Контракт 23-летнего футболиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл за дончан 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

За сборную Украины Матвиенко провел 26 игр.