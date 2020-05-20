Убийство Шеремета: Зеленский готов нести ответственность, если в расследовании были ошибки

20 мая, 2020, 13:20

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Готов нести любую ответственность, но я не несу ответственность за то, что идет следствие и люди являются вероятными убийцами. Люди, которые занимаются следствием - несут ответственность. Я не снимаю с себя ответственность. Самое главное, что я хочу, чтобы убийц Шеремета нашли. И хотя это не моя ответственность, но я хочу, чтобы она была моей. Говорят, что президент не должен влиять на правоохранительные органы, на суд. Я готов нести ответственность, если следствие неправильного, если там были большие ошибки, если было специально что-то направлено против этих людей - я готов делать серьезные кадровые выводы и без этого не обойдется там, где я могу влиять ", - сказал президент.

Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугар.

Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля арест Кузьменко .

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета по 12 июня 2020 года.

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