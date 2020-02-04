Убийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей
Об этом сказал судья Виталий Писанец, передает РБК-Украина.
По решению судьи Виталия Писанца Кузьменко ("Лиса") будет находиться под арестом до 3 апреля 2020 года.
Суд отказал адвокатам Кузьменко, просили отпустить ее под ночной домашний арест.
Участники инициативы "Free Dr Kuzmenko" планируют вскоре пойти в Офис генпрокурора с требованием изменить Кузьменко меру пресечения.
В ходе заседания суд допросил 3 свидетелей, в частности, маму и бывшего мужа Кузьменко. Они утверждают, что подозреваемая в момент убийства 20 июля 2016 г. была дома с ребенком.
Во вторник в Печерском суде также должно состояться заседание по поводу Андрея Антоненко (Riffmaster).
- 3 февраля, в суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета внезапно назначили заседание по поводу фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко.
-
Заседание по Антоненко перенесли на 4 февраля из-за того, что адвокаты не успели на рассмотрение.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-