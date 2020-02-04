Убийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

Об этом сказал судья Виталий Писанец, передает РБК-Украина.

По решению судьи Виталия Писанца Кузьменко ("Лиса") будет находиться под арестом до 3 апреля 2020 года.

Суд отказал адвокатам Кузьменко, просили отпустить ее под ночной домашний арест.

Участники инициативы "Free Dr Kuzmenko" планируют вскоре пойти в Офис генпрокурора с требованием изменить Кузьменко меру пресечения.

В ходе заседания суд допросил 3 свидетелей, в частности, маму и бывшего мужа Кузьменко. Они утверждают, что подозреваемая в момент убийства 20 июля 2016 г. была дома с ребенком.

Во вторник в Печерском суде также должно состояться заседание по поводу Андрея Антоненко (Riffmaster).