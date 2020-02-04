 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

Убийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей


фото: 24tv
Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля арест Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сказал судья Виталий Писанец, передает РБК-Украина.

По решению судьи Виталия Писанца Кузьменко ("Лиса") будет находиться под арестом до 3 апреля 2020 года.

Суд отказал адвокатам Кузьменко, просили отпустить ее под ночной домашний арест.

Участники инициативы "Free Dr Kuzmenko" планируют вскоре пойти в Офис генпрокурора с требованием изменить Кузьменко меру пресечения.

В ходе заседания суд допросил 3 свидетелей, в частности, маму и бывшего мужа Кузьменко. Они утверждают, что подозреваемая в момент убийства 20 июля 2016 г. была дома с ребенком.

Во вторник в Печерском суде также должно состояться заседание по поводу Андрея Антоненко (Riffmaster).

  • 3 февраля, в суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета внезапно назначили заседание по поводу фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко.

  • Заседание по Антоненко перенесли на 4 февраля из-за того, что адвокаты не успели на рассмотрение.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать