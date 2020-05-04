Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемую Дугарь
4 мая, 2020, 18:37
Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугарь
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 2 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
- 5 февраля Печерский районный суд Киева продлил Яне Дугарь ночной домашний арест до 4 апреля.
- 14 февраля суд снова продлил арест.
- 2 апреля суд Киева продлил ночной домашний арест до 31 мая подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, позволив ей теперь передвигаться не только по поселку, но и по району.
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