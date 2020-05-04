Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемую Дугарь

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 2 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.