Убийство Шеремета: Офис генпрокурора продлил сроки следствия до июня

31 марта, 2020, 08:14

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета до 12 июня 2020 года

Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Сергей Зузак.

Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд - рано. По словам прокурора, все трое подозреваемых пока отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.

В то же время адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения в отношении этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, которые всплывают в начале апреля.