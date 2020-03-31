Убийство Шеремета: Офис генпрокурора продлил сроки следствия до июня
Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Сергей Зузак.
Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд - рано. По словам прокурора, все трое подозреваемых пока отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.
В то же время адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения в отношении этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.
Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, которые всплывают в начале апреля.
- Судебное заседание в отношении подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко перенесли на 2 апреля.
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