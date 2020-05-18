"Два Г ... на в одном. Г ... н и г ... н": украинский возмутило интервью Гордона с российским террористом Гиркиным

18 мая, 2020, 23:16

Украинцы в соцсетях выразили возмущение из-за интервью российского террориста, участника оккупации Крыма и Донбасса Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Еспресо.TV представляет подборку сообщений украинцев по этому поводу в Facebook.

"Человек сам ест дерьмо и заставляет есть нечистоты общество, при этом намекает, что выполняет некую "миссию", что это не просто "интервью", а "согласованное интервью", чтобы собрать материал и помочь спецслужбам и прокуратуре по уголовным делах против террористов и коллаборационистов. Это действительно просто "интервью", а миссия, часть спецоперации, не исключаю, что действительно совместной спецоперации с нынешними спецслужбами и силовыми структурами после возвращения террористов и коллаборационистов в украинское информационное пространство. Чтобы отбросов и их идеи обсуждали. И постепенно привыкали, что мы - единое информационное поле, а там и до "одного народа "недалеко", - написала народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

Журналист Сергей Руденко высказался более лаконично:

"Два Г... на в одном. Г...н и г... н", - написал журналист.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал действия Гордона неуважением к каждому украинцу, а Гиркина - путинской "шестеркой".

"Поклонская и Стрелков - никому не интересные мелкие путинские шестерки, банальные и пустые. Ни одного профессионального журналиста они давно не интересуют. Стрелков еще и террорист. Разговор с ними гражданина Украины свидетельствует о неуважении к себе, но и о неуважении и пренебрежению к каждому украинцу. Смешные рассказы о тайных избирательных планах и спецзаданиях спецслужб оставьте беспринципным идиотам. Мог ли себе позволить израильский журналист спокойно разговаривать с каким-то Эйхманом после Второй мировой? Это нельзя себе представить. Его могли только похитить и отдать под суд. А наши еще будут бегать сами просить об интервью у этих "журналистов", - написал Княжицкий.

Шоумен Сергей Притула назвал действия Гордона псевдожурналистикой.

"А какие замечательные интервью Дмитрий Гордон мог бы взять у Гиви и Моторолы, мммммм ... Я думал, что дном было щебетание с государственной предательницей и колаборанткой Няш-Маш.

Но сегодня Дмитрий Ильич превзошел сам себя! Ах, эта неразборчивая украинская псевдожурналистика! Такой был день хороший и так ярко перес**нный! ", - написал Притула.

Пользовательница Элина Слободянюк посоветовала украинский жаловаться администрации Youtube на интервью как на пропаганду терроризма.

Возмущены? Что можно сделать? Пожаловаться в youtube на терроризм. В правом нижнем углу под видео флажок (для жалоб). Жмем на него, выбираем тему "ПРОПАГАНДА ТЕРРОРИЗМА". Есть возможность еще там же написать текст до 500 знаков обоснование жалобы. Например, можно написать так: "Гиркин - международный террорист, причастный к уничтожению сотен людей в малайзийском Boeing MH17. Россиянин, один из основных инициаторов войны на Донбассе". Мотивируйте друзей сделать то же самое", - написала Слободянюк.

Движение сопротивления капитуляции назвало интервью свидетельством "отсутствия в Украине спецслужб и невыполнение президентом своих прямых конституционных обязанностей по защите национального суверенитета".

"Интервью террориста Гиркина коллаборационисту Гордону - яркое свидетельство отсутствия в Украине спецслужб и невыполнение президентом своих прямых конституционных обязанностей по защите национального суверенитета Украины. Требуем от СБУ возбудить уголовные дела по факту интервью Гиркина и Поклонской по ст. 111 "государственная измена" и по ст. 256 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), 258-2 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (другое содействие деятельности террор политических организации)", - написали активисты.

Напомним, 18 мая журналист Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.

Ранее Гордон взял интервью у крымской колаборантки Натальи Поклонской.

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