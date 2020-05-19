Германия и страны Вышеградской четверки договариваются об открытии границ
Об этом сообщает Reuters.
Меркель провела видеоконференцию с лидерами Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, а также двустороннюю встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, и они подтвердили, что хотят уменьшить ограничения для людей и предприятий приграничных регионов, если уровень заражения будет низким в течение определенного времени .
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Европейская комиссия недавно представила свои рекомендации по каникулам этим летом, отметив необходимость согласованных правил и недопущения дискриминации граждан ЕС из-за пандемии COVID-19.
Напомним, 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил о том, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса.
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