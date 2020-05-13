Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС

13 мая, 2020, 14:49

Европейская комиссия представила план по безопасному открытию границ и восстановлению туризма в Европейском союзе

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии .

Сообщается, что руководство Еврокомиссии направлено на то, чтобы дать возможность людям свободно перемещаться в пределах Евросоюза, а также помочь туристическому сектору начать восстанавливаться после пандемии коронавируса.

В частности, странам, которым удалось преодолеть распространение COVID-19, рекомендуется снять ограничения на свободу передвижения. Если эпидемическая ситуация в стране не позволяет общее снятия ограничений, тогда предлагается поэтапный план снятия ограничений. При этом подход к снятию ограничений должен быть гибким и включать возможность повторного усиления мероприятий.

Открытие границ должно проводиться на основе трех критериев:

Эпидемиологического - на основе руководства Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и с использованием региональной карты, разработанной ECDC;

способность применять меры сдерживания на протяжении всего путешествия, в том числе на пограничных переходах, включая дополнительные меры, при которых физическое дистанцирование может быть сложным

экономические и социальные соображения - сначала определяют приоритетность трансграничного перемещения в ключевых областях деятельности, включая личные причины

При этом акцентируется внимание не на принципе недискриминации, когда страны призывают открывать границы в равной степени для стран ЕС.

Для транспортных перевозок рекомендуется сохранение дистанции за счет уменьшения плотности пассажиров. При этом должны использоваться средства индивидуальной защиты, такие как маски.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продолжить закрытие границ до 15 июня . В Комиссии сообщили, что такое решение должно быть принято, так как ситуация с COVID-19 остается нестабильной.