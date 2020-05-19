Польская авиакомпания LOT возобновляет внутренние перевозки

19 мая, 2020, 14:27

Польская авиакомпания LOT возобновляет внутренние пассажирские авиаперевозки между восемью городами страны

Об этом сообщает Польское радио.

"С 1 июня можно будет воспользоваться внутренними перевозками LOT, которые будут осуществляться из восьми аэропортов: три раза в день - по маршруту Варшава-Гданьск, дважды в день - из Варшавы в Краков, Познань, Жешув, Щецинь, Вроцлав и Зелену Гуру, ежедневно - из Кракова в Гданьск", - информирует LOT.

Сообщается, что новая сетка будет включать около 30 авиарейсов по стране ежедневно.

Как отмечают в компании, это - пилотный проект, направленный на поддержку бизнеса и туристического сектора, который постепенно начинает восстанавливаться.

В авиакомпании также отметили, что во время этих перелетов пассажиры обязаны находиться в масках, а напитки и еду им будут подавать в пакетах.

В то же время в компании сообщили, что временный запрет на осуществление международных авиаперелетов продлен до 14 июня.

Напомним, в начале мая Польша возобновила движение поездов "Интерсити".