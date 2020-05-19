11 стран ЕС согласовали правила туристических поездок летом
Об этом сообщает издание Ekathimerini .
Как отмечается, соглашение было достигнуто после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.
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В совместном заявлении министры заявили, что они договорились о четырех руководящих принципах, а именно:
- о том, что подход ЕС является наилучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок:
- об изучении способов разрешить поездки, избегая при этом роста заболеваний коронавирусом, что является ключевым приоритетом;
- об обеспечении того, чтобы граждане, которые свободно путешествуют по Европе, также могли безопасно вернуться домой;
- о восстановлении свободы трансграничных перемещений при положительных тенденциях в эпидемиологической ситуации.
"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия к безопасности путешествий", - говорится в совместном заявлении.
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