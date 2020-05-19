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Espreso.tvОбщество11 стран ЕС согласовали правила туристических поездок летом

11 стран ЕС согласовали правила туристических поездок летом


фото: reuters
11 государств Европейского Союза согласовали свод правил, касающихся постепенного ослабления ограничений на туристические поездки летом на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает издание Ekathimerini .

Как отмечается, соглашение было достигнуто после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

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В совместном заявлении министры заявили, что они договорились о четырех руководящих принципах, а именно:

  • о том, что подход ЕС является наилучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок:
  • об изучении способов разрешить поездки, избегая при этом роста заболеваний коронавирусом, что является ключевым приоритетом;
  • об обеспечении того, чтобы граждане, которые свободно путешествуют по Европе, также могли безопасно вернуться домой;
  • о восстановлении свободы трансграничных перемещений при положительных тенденциях в эпидемиологической ситуации.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия к безопасности путешествий", - говорится в совместном заявлении.

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