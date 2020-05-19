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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины подписал контракт с бельгийским топ-клубом

Футболист сборной Украины подписал контракт с бельгийским топ-клубом


фото: Getty Images
Защитник донецкого "Шахтера" Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды за "Брюгге", согласился подписать полноценный контракт с бельгийским клубом

Об этом сообщает Meta Ratings .

Соглашение между украинским защитником и "Брюгге" будет подписано на 4 года.

"Шахтер" и "Брюгге" находятся в завершающей стадии переговоров, сумма трансфера должна составить примерно 3-4 млн евро.

25-летний Эдуард Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, в нынешнем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 3,2 млн евро.

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