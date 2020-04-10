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Espreso.tvСпортВ Бельгии передумали досрочно провозглашать клуб украинца чемпионом страны по футболу

В Бельгии передумали досрочно провозглашать клуб украинца чемпионом страны по футболу


фото: Getty Images
Из-за возможных санкций УЕФА, в Бельгии отложили решение об окончательном прекращении национального футбольного чемпионата в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает "Команда 1" .

2 апреля Совет директоров Pro League решил не доигрывать сезон, и зафиксировать турнирное положение, сложившееся на остановке чемпионата Бельгии. Решение должна была утвердить Генеральная ассамблея клубов, собравшись 15 апреля.

Однако, как стало известно бельгийским СМИ, заседание перенесли на 24 апреля и былой уверенности в правильности решения Совета директоров Pro League нет.

В дело вмешался УЕФА, который пригрозил исключить бельгийские клубы из еврокубков на следующий сезон в случае досрочного завершения чемпионата.

Новая дата Генеральной ассамблеи бельгийских клубов выбрана не случайно. 23 апреля соберется исполком УЕФА и, с большой вероятностью, именно на нем решится, будут ли наказаны команды стран, которые решили не восстанавливать национальные чемпионаты.

Если УЕФА примет решение о санкциях, многие клубы понесут большие финансовые потери. В таком случае, практически наверняка чемпионат Бельгии будут доигрывать, а решение Совета директоров лиги отменят.

В случае досрочного завершения сезона в Бельгии чемпионом признали бы нынешнего лидера - "Брюгге", за который выступает защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, в нынешнем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи.

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