В Бельгии решили не доигрывать футбольный сезон, украинец станет чемпионом

2 апреля, 2020, 15:32

Чемпионат Бельгии по футболу не будут доигрывать из-за пандемии коронавируса, золото получит "Брюгге", за который играет украинец Эдуард Соболь

Об этом сообщает HLN .

Такое решение приняло руководство сильнейшего дивизиона страны. Теперь его должны утвердить на генеральной ассамблее Бельгийской футбольной ассоциации.

Таким образом, чемпионом Бельгии станет "Брюгге", за который выступает Эдуард Соболь. Право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получит "Гент", в составе которого играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

"Кортрейк", за который выступают украинцы Евгений Макаренко и Андрей Бацула, финиширует 11-м.

Эдуард Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, в нынешнем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи.

Напомним, 1 апреля стоимость защитника сборной Украины Эдуарда Соболя выросла на 1,5 млн евро - до 4 млн евро.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .