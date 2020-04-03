УЕФА грозит не пустить украинцев в Лигу чемпионов

3 апреля, 2020, 14:37

УЕФА написал письмо 55 членам-ассоциациям с предупреждением о возможном недопуске к еврокубкам клубов из стран, которые не доиграют текущий сезон

Об этом сообщает Sky Sports .

В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон.

"Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия. УЕФА оставляет за собой право принимать решение о допуске клубов к соревнованиям сезона 2020/21 в соответствии с правилами соревнований. Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований", - говорится в обращении УЕФА.

Накануне руководство бельгийской лиги приняло решение не доигрывать текущий сезон и признать "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь, чемпионом. Право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получит "Гент", в составе которого играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.