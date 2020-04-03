УЕФА грозит не пустить украинцев в Лигу чемпионов
Об этом сообщает Sky Sports .
В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон.
"Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия. УЕФА оставляет за собой право принимать решение о допуске клубов к соревнованиям сезона 2020/21 в соответствии с правилами соревнований. Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований", - говорится в обращении УЕФА.
Накануне руководство бельгийской лиги приняло решение не доигрывать текущий сезон и признать "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь, чемпионом. Право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получит "Гент", в составе которого играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
- Напомним, 1 апреля стоимость защитника сборной Украины Эдуарда Соболя выросла на 1,5 млн евро - до 4 млн евро.
- 2 апреля стало известно, что чемпионат Бельгии не будут будут доигрывать из-за пандемии коронавируса , золото получит "Брюгге", за который играет украинец Эдуард Соболь.
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