Федерация волейбола поддержала переход украинского клуба в чемпионат Польши
Об этом сообщает glavcom.ua .
Глава ФВУ считает, что опыт выступления "Летучих мышей" в чемпионате Польши был бы полезным волейбольной сборной Украины.
"Нам было бы честью, если бы поляки приняли нашего представителя в ПлюсЛигу. Но пока должны признать, что такое сотрудничество имеет односторонний характер. Оно полезна только нам. Польша - чемпион мира, конечно, было бы полезно и почетно, если бы наш клуб играл в их чемпионате. Это способствовало бы карьерному росту наших волейболистов, принесло бы пользу сборной ", - высказался Мельник.
Также Михаил Мельник рассказал, что решение о принятии "Летучих мышей" в чемпионат Польши будут принимать зарубежные клубы.
"Однако что из того полякам? Только хлопоты, дополнительные расходы, связанные с дальними выездами и пересечением границы. В любом случае, свое согласие или несогласие должны выразить польские клубы, а не их национальная федерация. Если они согласятся, будет замечательно ", - заключил президент ФВУ.
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