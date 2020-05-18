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Espreso.tvОбществоВпервые за два месяца: цена на нефть WTI перешла отметку $ 30 за баррель

Впервые за два месяца: цена на нефть WTI перешла отметку $ 30 за баррель


фото: reuters
Июньские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 5,81% - до $ 31,14 за баррель

Об этом пишет Bloomberg с указанием, что нефть WTI превысила отметку $ 30 за баррель впервые за два месяца.

Контракт, который заканчивается во вторник, завершил торги на прошлой неделе ростом на 19%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 33,61 за баррель, что на $ 1,11 (3,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. На прошлой неделе контракт подорожал на 4,9%.

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