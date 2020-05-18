Впервые за два месяца: цена на нефть WTI перешла отметку $ 30 за баррель

18 мая, 2020, 12:57

Июньские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 5,81% - до $ 31,14 за баррель

Об этом пишет Bloomberg с указанием, что нефть WTI превысила отметку $ 30 за баррель впервые за два месяца.

Контракт, который заканчивается во вторник, завершил торги на прошлой неделе ростом на 19%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 33,61 за баррель, что на $ 1,11 (3,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. На прошлой неделе контракт подорожал на 4,9%.

Напомним, 20 апреля, стоимость апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений . На закрытии торговой сессии стоимость барреля составляла минус $ 37,63.

21 апреля стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению .

А вот спотовые цены на российский сорт нефти Urals опустились до отрицательных значений в Европе после падения цены майских фьючерсов на нефть WTI до отметки минус $ 38 за баррель.

В конце апреля почти 30 нефтяных танкеров столпились у побережья калифорний й - их используют как плавучие хранилища нефти, поскольку на сегодня ее некуда девать, а хранилища на суше заполнены.