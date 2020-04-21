Цена на российскую нефть обвалилась ниже нуля вслед за WTI

21 апреля, 2020, 12:58

Спотовые цены на российский сорт нефти Urals опустились до отрицательных значений в Европе после падения цены майских фьючерсов на нефть WTI до отметки минус $38 за баррель

Об этом пишут российские СМИ .

Спотовая цена (с поставкой немедленно, - ред.) российской нефти Urals с поставкой на Северо-Запад ЕС упала до минус $3 за баррель. Это означает, что продавцы нефти готовы доплатить покупателю, чтобы у них забрали сырье.

За день котировки Urals потеряли около $15. При этом июньский фьючерс на Brent торгуется по $26,3 за баррель, а спотовая цена находится на уровне $18,5.

В Нью-Йорке упали цены майских фьючерсов, у которых 21 апреля истекает срок обращения. Это означает, что все, у кого на руках останутся эти контракты, получат физическую нефть.

Напомним, вчера, 20 апреля, стоимость апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений . На закрытии торговой сессии стоимость барреля составляла минус $37,63.

21 апреля стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению .