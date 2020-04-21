Цена на российскую нефть обвалилась ниже нуля вслед за WTI
Об этом пишут российские СМИ .
Спотовая цена (с поставкой немедленно, - ред.) российской нефти Urals с поставкой на Северо-Запад ЕС упала до минус $3 за баррель. Это означает, что продавцы нефти готовы доплатить покупателю, чтобы у них забрали сырье.
За день котировки Urals потеряли около $15. При этом июньский фьючерс на Brent торгуется по $26,3 за баррель, а спотовая цена находится на уровне $18,5.
В Нью-Йорке упали цены майских фьючерсов, у которых 21 апреля истекает срок обращения. Это означает, что все, у кого на руках останутся эти контракты, получат физическую нефть.
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Напомним, вчера, 20 апреля, стоимость апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений . На закрытии торговой сессии стоимость барреля составляла минус $37,63.
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21 апреля стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению .
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