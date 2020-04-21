 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦены на нефть марки WTI вернулись к плюсовым значениям

Цены на нефть марки WTI вернулись к плюсовым значениям


фото: trend.az
21 апреля стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Об этом пишет НВ.

По состоянию на 9 утра, цена на бирже NYMEX выросла до $1,58 (на $39,21 по сравнению с закрытием предыдущей сессии). Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,41 (на $0,96).

Июньские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снизились до $25,4 - на 10,6% дешевле уровня закрытия предыдущей сессии. Майские контракты закончились.

  • Напомним, вчера, 20 апреля, стоимость апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений . На закрытии торговой сессии стоимость барреля составляла минус $37,63.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать