Цены на нефть марки WTI вернулись к плюсовым значениям
21 апреля, 2020, 10:07
21 апреля стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению
Об этом пишет НВ.
По состоянию на 9 утра, цена на бирже NYMEX выросла до $1,58 (на $39,21 по сравнению с закрытием предыдущей сессии). Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,41 (на $0,96).
Июньские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снизились до $25,4 - на 10,6% дешевле уровня закрытия предыдущей сессии. Майские контракты закончились.
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Напомним, вчера, 20 апреля, стоимость апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений . На закрытии торговой сессии стоимость барреля составляла минус $37,63.
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