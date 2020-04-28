Возле побережья Калифорнии скопились десятки танкеров, потому что нигде разгрузить нефть

28 апреля, 2020, 13:48

Почти 30 нефтяных танкеров стоят у побережья Калифорнии - их используют как плавучие хранилища нефти, поскольку на сегодня ее некуда девать, а хранилища на суше заполнены

Об этом сообщает Bloomberg .

"Танкеры, которые перевозят объем нефти, который может обеспечить 20% мирового спроса, скопившихся у побережья Калифорнии, поскольку им негде разгрузиться из-за коллапса спроса на это сырье. Почти 30 танкеров стоят от моста Лонг-Бич в залив Сан-Франциско", - говорится в сообщении.

По данным парижской компании Kpler SAS, которая отслеживает движение танкеров, это самое большое количество нефти, за один раз находилась у западного побережья США.

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Как известно, спрос на нефть резко упал из-за пандемии коронавируса, потому большое количество людей находится дома, поэтому нет такой потребности в топливе для самолетов и авто, которая является обычно. Также большое количество предприятий остановилась и не использует сырье.

Как сообщалось, лишь 27 апреля цена на американскую нефть обвалилась на 27% на фоне заполнения хранилищ для ее хранения.