Закрытие метро предотвратило пиковую нагрузку на больницы, - МЗ

17 мая, 2020, 16:08

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что закрытие метро позволило уменьшить распространение COVID-19 в Украине

Об этом сообщает Укринформ .

По его словам, закрытие метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре позволило не допустить пиковых нагрузок на медучреждения.

"Хочу напомнить, что загруженность коек на сегодня составляет не более 13% в целом по стране. То есть наши больницы способны в полном объеме оказывать медицинскую помощь людям, больным коронавирусной болезнью", - сказал Степанов.

Также он заявил, что Украина не единственное государство, где закрывали метро, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Так делали в Китае, Франции, Великобритании, Индии.

"Если мы говорим о других странах, то в городе Ухань метро не работало два месяца. Также метро было остановлено в Париже, около 40 станций в Лондоне, 24 марта после введения карантина в Индии, помимо прочего транспорта, было остановлено и метро. Эти меры были очень важны для того, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни ", - подчеркнул Степанов.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая.

Главный санврач Ляшко предположил, что открытие метро в Киеве, Харькове и Днепре будет происходить не одновременно.

В Минздраве согласились на открытие метро в Киеве с 25 мая, но назвали условия .

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