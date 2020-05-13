Кличко обратился к правительству: просит открыть метро Киева с 25 мая
13 мая, 2020, 12:12
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мэр Киева также назвал "абсолютно утопической" идею ввести проезд в метро по спецпропускам.
Кроме того, Кличко анонсировал возобновление работы транспорта в Киеве в обычном режиме с 22 мая.
Новость дополняется.
Читайте также
-
-
-
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями