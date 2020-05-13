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Espreso.tvОбществоКличко обратился к правительству: просит открыть метро Киева с 25 мая

Кличко обратился к правительству: просит открыть метро Киева с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мэр Киева также назвал "абсолютно утопической" идею ввести проезд в метро по спецпропускам.

Кроме того, Кличко анонсировал возобновление работы транспорта в Киеве в обычном режиме с 22 мая.

Новость дополняется.

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