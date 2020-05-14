В Минздраве согласились на открытие метро в Киеве с 25 мая, но назвали условия

14 мая, 2020, 10:47

Метро в Киеве смогут открыть только при условии, если город уложится в критерии, которые необходимы для смягчения карантина

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"В ответ на обращение мэра Киева Виталия Кличко в Кабмин с просьбой восстановить с 25 мая работу метрополитена МЗ дает разрешение - если все эпидемиологические показатели позволяют это сделать и будут соблюдены все критерии этого этапа смягчения", - сказал он.