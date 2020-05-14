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Espreso.tvОбществоВ Минздраве согласились на открытие метро в Киеве с 25 мая, но назвали условия

В Минздраве согласились на открытие метро в Киеве с 25 мая, но назвали условия

Метро в Киеве смогут открыть только при условии, если город уложится в критерии, которые необходимы для смягчения карантина

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"В ответ на обращение мэра Киева Виталия Кличко в Кабмин с просьбой восстановить с 25 мая работу метрополитена МЗ дает разрешение - если все эпидемиологические показатели позволяют это сделать и будут соблюдены все критерии этого этапа смягчения", - сказал он.

  • Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая.
  • Главный санврач Ляшко предположил, что открытие метро в Киеве, Харькове и Днепре будет происходить не одновременно.

 

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