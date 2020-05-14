Ляшко объяснил, как в Украине будут восстанавливать внутреннее авиасообщение и движение общественного транспорта

14 мая, 2020, 08:22

Внутреннее авиасообщение в Украине будут восстанавливать одновременно с запуском общественного транспорта, в том числе межобластных перевозок

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио" .

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим о восстановлении общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", - сказал Ляшко.

В то же время главный санврач страны отметил, что межобластное транспортное сообщение будет осуществляться, учитывая ситуацию с коронавирусом в каждой области.

"Нельзя говорить о восстановлении сообщение между Хмельницким и Черновцами, Черновцы если не будут соответствовать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут восстановить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения" , - пояснил Ляшко.

Главный санврач страны также добавил, что открытие международного авиасообщения со странами Европы рассматривать после открытия границ.

После запуска общественного транспорта Ляшко также предположил, что открытие метро в Киеве, Харькове и Днепре будет происходить не одновременно.

"Мы говорим о трех города - Днепр, Харьков и Киев, и я не могу гарантировать, что они три откроются в один момент. Мы на правительстве примем решение, что такого числа на третьем этапе мы позволяем открывать, но это не значит, что три города сразу откроют, поскольку в каждом из них может быть разная эпидситуация, и это трудно спрогнозировать ", - сказал Ляшко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить открыть метро Киева с 25 мая.

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