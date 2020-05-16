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Espreso.tvСпортЧемпионат Германии по футболу: где когда смотреть первые матчи после карантина

Чемпионат Германии по футболу: где когда смотреть первые матчи после карантина


фото: Getty Images
16 мая будут сыграны шесть матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев есть дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).

Чемпионат Германии по футболу

26-й тур

16 мая, суббота

16:30 "Аугсбург" - "Вольфсбург", трансляция на "Футбол 3"

16:30 "Боруссия Дортмунд" - "Шальке", трансляция на "Футбол 1"

16:30 "Хоффенхайм" - "Герта" (Берлин)

16:30 "Фортуна Дюссельдорф" - "Падерборн"

16:30 "СБ Лейпциг" - "Фрайбург", трансляция на "Футбол 2"

19:30 "Айнтрахт" - "Боруссия М", трансляция на "Футбол 1"

17 мая, суббота

16:30 "Кельн" - "Майнц", трансляция на "Футбол 1"

19:00 "Унион" (Берлин) - "Бавария", трансляция на "Футбол 2"

18 мая, понедельник

21:30 "Вердер" - "Байер" (Леверкузен)

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