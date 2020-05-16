Чемпионат Германии по футболу: где когда смотреть первые матчи после карантина
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев есть дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).
Чемпионат Германии по футболу
26-й тур
16 мая, суббота
16:30 "Аугсбург" - "Вольфсбург", трансляция на "Футбол 3"
16:30 "Боруссия Дортмунд" - "Шальке", трансляция на "Футбол 1"
16:30 "Хоффенхайм" - "Герта" (Берлин)
16:30 "Фортуна Дюссельдорф" - "Падерборн"
16:30 "СБ Лейпциг" - "Фрайбург", трансляция на "Футбол 2"
19:30 "Айнтрахт" - "Боруссия М", трансляция на "Футбол 1"
17 мая, суббота
16:30 "Кельн" - "Майнц", трансляция на "Футбол 1"
19:00 "Унион" (Берлин) - "Бавария", трансляция на "Футбол 2"
18 мая, понедельник
21:30 "Вердер" - "Байер" (Леверкузен)
- Напомним, 6 мая правительство Германии дал разрешение на возобновление сезона в Бундеслиге во второй половине мая.
- 8 мая немецкая Бундеслига официально объявила о восстановлении национального чемпионата, первый матч состоится 16 мая.
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