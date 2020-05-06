Немецкое правительство разрешило возобновить футбольный сезон

6 мая, 2020, 18:49

Правительство Германии дало разрешение на возобновление сезона в Бундеслиге во второй половине мая

Об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Немецкое правительство пошло на этот шаг, потому что страна уже прошел первый этап пандемии коронавируса. Точной даты возобновления поединков немецкой Бундеслиги пока нет, однако наиболее вероятная дата - 15 мая. Менее вероятный вариант - 22 число.

"Это решение - хорошая новость. Матчи без зрителей не являются идеальным решением, но в условиях кризиса, когда под угрозой находится существование некоторых клубов, это единственный способ сохранить турниры в их нынешнем виде", - заявил глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Сейферт.

В турнирной таблице Бундеслиги на первой строчке находится мюнхенская "Бавария", на втором месте идет дортмундская "Боруссия" и отстает от первого на 4 очка.