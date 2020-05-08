Определился календарь чемпионата Германии по футболу
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
16 мая будут сыграны сразу шесть поединков. Согласно календарю, конец сезона в Германии запланировано 27 июня.
Даты проведения 27-34 туров, а также не сыгранного матча 25 тура:
26 тур 16 мая - 18 мая
27 тур: 22 мая - 24 мая
28 тур: 26 мая - 27 мая
29 тур: 29 мая - 1 июня
Матч 25 тура "Вердер" - "Айнтрахт" 2 июня
30 тур: 5 июня - 8 июня
31 тур: 12 июня - 14 июня
32 тур: 16 июня - 17 июня
33 тур: все матчи состоятся 20 июня в 16:30
34 тур: все матчи состоятся 27 июня в 16:30
Лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев являются дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).
- Напомним, 6 мая правительство Германии дал разрешение на возобновление сезона в Бундеслиге во второй половине мая.
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