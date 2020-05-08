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Espreso.tvСпортОпределился календарь чемпионата Германии по футболу

Определился календарь чемпионата Германии по футболу


фото: Getty Images
Немецкая Бундеслига официально объявила о восстановлении национального чемпионата, первый матч состоится 16 мая

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

16 мая будут сыграны сразу шесть поединков. Согласно календарю, конец сезона в Германии запланировано 27 июня.

Даты проведения 27-34 туров, а также не сыгранного матча 25 тура:

26 тур 16 мая - 18 мая 
27 тур: 22 мая - 24 мая
28 тур: 26 мая - 27 мая
29 тур: 29 мая - 1 июня
Матч 25 тура "Вердер" - "Айнтрахт" 2 июня
30 тур: 5 июня - 8 июня
31 тур: 12 июня - 14 июня
32 тур: 16 июня - 17 июня
33 тур: все матчи состоятся 20 июня в 16:30
34 тур: все матчи состоятся 27 июня в 16:30

Лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев являются дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).

 

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