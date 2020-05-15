"Украина достаточно сильная, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ", - Саакашвили

15 мая, 2020, 10:57

Глава Исполнительного комитета реформ и бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что Украина "достаточно сильная", чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ

Об этом он заявил в программе Право на власть.

"Мне кажется, что при том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ. Я думаю, что Украина сильная достаточно потенциально, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем сделать реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди ", - заявил Саакашвили.

Напомним, недавно в результате совместных переговоров Украины и Международного валютного фонда решено отказаться от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключиться на 18-месячную программу stand by.

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что Украина может получить первый транш Международного валютного фонда в размере $1,75 млрд до конца мая.

Глава НБУ Яков Смолий отметил, что до конца года МВФ может предоставить Украине до $3,5 млрд. Общая сумма программы, которая продлится 1,5 года - около $5 млрд.

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