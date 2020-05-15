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Espreso.tvОбщество"Украина достаточно сильная, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ", - Саакашвили

"Украина достаточно сильная, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ", - Саакашвили

Глава Исполнительного комитета реформ и бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что Украина "достаточно сильная", чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ

Об этом он заявил в программе Право на власть.

"Мне кажется, что при том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ. Я думаю, что Украина сильная достаточно потенциально, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем сделать реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди ", - заявил Саакашвили.

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