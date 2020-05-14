Глава НБУ объяснил, как Украина потратит средства от МВФ
Об этом в интервью ВВС-Украина сообщил глава НБУ Яков Смолий.
По его словам, Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с Фондом в конце мая - начале июня, все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета.
Смолий добавил, что до конца года МВФ может предоставить Украине до $3,5 млрд. Общая сумма программы, которая продлится 1,5 года - около $5 млрд.
Глава Нацбанка подчеркнул, что общая сумма займов от МВФ, которые Украина может получить в 2020-2021 годах и по программе stand-by, и по программе расширенного финансирования, обсуждавшейся ранее, является одинаковой.
"По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", - добавил он.
- Напомним, недавно в результате совместных переговоров Украины и Международного валютного фонда решено отказаться от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключиться на 18-месячную программу stand by.
- Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что Украина может получить первый транш Международного валютного фонда в размере $1,75 млрд до конца мая.
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