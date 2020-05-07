МВФ отказался от программы расширенного финансирования Украины, - СМИ

7 мая, 2020, 17:31

В результате совместных переговоров Украины и Международного валютного фонда решено отказаться от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключиться на 18-месячную программу stand by

Об этом во время брифинга 7 мая сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Переговоры переключились на 18-месячный stand by", - сказал Райс.

Напомним, сейчас Украина ведет переговоры о получении новой программы МВФ объемом около $ 8 млрд. Для этого осталось выполнить последнее требование: принять так называемый "антиколомойский" законопроект. Верховная Рада может рассмотреть его во втором чтении 13 мая.