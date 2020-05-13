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Espreso.tvОбществоУкраина может до конца мая получить первый транш МВФ в размере $ 1,75 млрд - Марченко

Украина может до конца мая получить первый транш МВФ в размере $ 1,75 млрд - Марченко


фото: ukrinform
Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что Украина может получить первый транш Международного валютного фонда в размере $ 1,75 млрд до конца мая

Об этом он сказал во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина" .

"Мы надеемся, что сможем получить первый транш до конца мая, объем - $ 1,75 млрд", - сказал министр.

Напомним, что о шансах Украины получить первый транш от МВФ до конца этого месяца заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что переговоры между Украиной и МВФ находятся на этапе, близком к подписанию соглашения.

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