Украина может до конца мая получить первый транш МВФ в размере $ 1,75 млрд - Марченко
13 мая, 2020, 17:55
Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что Украина может получить первый транш Международного валютного фонда в размере $ 1,75 млрд до конца мая
Об этом он сказал во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина" .
"Мы надеемся, что сможем получить первый транш до конца мая, объем - $ 1,75 млрд", - сказал министр.
Напомним, что о шансах Украины получить первый транш от МВФ до конца этого месяца заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что переговоры между Украиной и МВФ находятся на этапе, близком к подписанию соглашения.
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- Недавно в результате совместных переговоров Украины и Международного валютного фонда решено отказаться от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключиться на 18-месячную программу stand by.
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