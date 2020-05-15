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Espreso.tvОбщество"Схем не будет", - в Украине уволили 50% руководителей таможен

"Схем не будет", - в Украине уволили 50% руководителей таможен

На заседании коллегии Государственной таможенной службы уволили 50% руководителей таможен

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

На заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и и.о. главы Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении.

По словам главы Минфина, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Он добавил, что комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается.

"Но по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения", - пояснили в Минфине.

Глава Минфина добавил, что это не последние кадровые ротации в таможнях.

"Я держу под личным контролем реализацию реформы таможни: у меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и из бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действиях на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза", - обратился к руководителям таможен Марченко.

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  • Напомним, что Служба безопасности Украины проводит следственные действия по руководству Одесской таможни по делу о коррупции.
  • Сообщалось, что сотрудники СБУ задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.
  • Руководитель Одесской таможни Михаил Грибанов заявил о своей непричастности к любой коррупционной схеме на таможенных постах.
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