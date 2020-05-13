В Одессе задержали руководителя таможни, - СМИ

Об этом говорится в Telegram -канале журналиста Евгения Плинского.

В то же время, экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook сообщил, что СБУ проводит массовые обыски и задержания на Одесской таможни.

Он также опубликовал фото и видео с места событий.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что пока никто еще не задержан, проводятся следственные действия.

Михаил Грибанов начал работать в должности начальника Одесской таможни 6 марта, став победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Конкурсный отбор велся в три этапа и длился 45 дней.

По информации СМИ, Михаил Грибанов был уволен из таможенных органов в 2012 году после скандала, связанного с контрабандой электроники. Чиновник фигурировал в уголовном деле, но обвиняемым так и не стал.

В 2018 и 2019 годах Михаил Грибанов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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