Руководитель Одесской таможни заявляет о непричастности к коррупционным схемам
Об этом Грибанов заявил на брифинге, сообщает Укринформ.
"Хочу, в первую очередь, сказать, что никакой взятки не было, и я не задержан. Также меня не допрашивали и не вызвали в суд. Хотя наручники на запястья оперативники "Альфы" все-таки надели и положили на землю. Я так понимаю, что это было ради красивой хайповой картинки. Уже через восемь минут наручники были сняты", - отметил Грибанов.
По его мнению, прибытие 13 мая в админздание Одесской таможни оперативников СБУ и проведенные ими обыски в помещении могут быть "связаны с тем, что сейчас идет усиленная борьба с потоками контрабанды на таможне".
Адвокат Грибанова - Денис Пономаренко отметил, что юристы занесли в протокол обыска в админздании таможни более 30 замечаний.
Юристы констатировали, что во время обыска были изъяты документы, связанные с таможенным оформлением, и мобильный телефон Грибанова. Но никому из сотрудников, работающих в админздании таможни, не предъявлено подозрения в совершении преступления.
Руководитель таможни подтвердил, что правоохранители подозревают в получении взятки в 1300 долларов одного из должностных лиц таможенного поста "Черноморск".
- Служба безопасности Украины проводит следственные действия по руководству Одесской таможни по делу о коррупции.
- Сотрудники СБУ задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-