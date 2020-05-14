Руководитель Одесской таможни заявляет о непричастности к коррупционным схемам

14 мая, 2020, 20:08

Руководитель Одесской таможни Михаил Грибанов заявил о своей непричастности к какой-либо коррупционной схеме на таможенных постах

Об этом Грибанов заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

"Хочу, в первую очередь, сказать, что никакой взятки не было, и я не задержан. Также меня не допрашивали и не вызвали в суд. Хотя наручники на запястья оперативники "Альфы" все-таки надели и положили на землю. Я так понимаю, что это было ради красивой хайповой картинки. Уже через восемь минут наручники были сняты", - отметил Грибанов.

По его мнению, прибытие 13 мая в админздание Одесской таможни оперативников СБУ и проведенные ими обыски в помещении могут быть "связаны с тем, что сейчас идет усиленная борьба с потоками контрабанды на таможне".

Адвокат Грибанова - Денис Пономаренко отметил, что юристы занесли в протокол обыска в админздании таможни более 30 замечаний.

Юристы констатировали, что во время обыска были изъяты документы, связанные с таможенным оформлением, и мобильный телефон Грибанова. Но никому из сотрудников, работающих в админздании таможни, не предъявлено подозрения в совершении преступления.

Руководитель таможни подтвердил, что правоохранители подозревают в получении взятки в 1300 долларов одного из должностных лиц таможенного поста "Черноморск".

Служба безопасности Украины проводит следственные действия по руководству Одесской таможни по делу о коррупции.

Сотрудники СБУ задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.

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