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Espreso.tvОбщество"Масштабная коррупционная схема": СБУ пришла на Одесскую таможню

"Масштабная коррупционная схема": СБУ пришла на Одесскую таможню

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении руководства Одесской таможни по делу о коррупции

Об этом сообщает Hromadske .

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, дело связано с "масштабной коррупционной схемой". Следственные действия проводят в отношении руководства таможни Одесской области, но конкретных фигурантов дела ведомство пока назвать не может.

Пресс-секретарь пообещала, что полная официальная информация по этому делу будет завтра утром, 14 мая.

По информации СМИ, на взятке взяли именно руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова.

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