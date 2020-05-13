"Масштабная коррупционная схема": СБУ пришла на Одесскую таможню
13 мая, 2020, 19:55
Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении руководства Одесской таможни по делу о коррупции
Об этом сообщает Hromadske .
По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, дело связано с "масштабной коррупционной схемой". Следственные действия проводят в отношении руководства таможни Одесской области, но конкретных фигурантов дела ведомство пока назвать не может.
Пресс-секретарь пообещала, что полная официальная информация по этому делу будет завтра утром, 14 мая.
По информации СМИ, на взятке взяли именно руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова.
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