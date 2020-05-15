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Espreso.tvОбществоНа Житомирской трассе из-за задымления в ДТП попали десять автомобилей

На Житомирской трассе из-за задымления в ДТП попали десять автомобилей


фото: censor.net
15 мая в селе Небелица Макаровского района Киевской области из-за задымления произошло ряд ДТП с участием десятка авто

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Причиной задымления в Укравтодоре называют поджигателей травы.

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"Украинская поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан. Сегодня утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление. с 5 ДТП, 2 - с пострадавшими (к счастью все живы), остальные 3 - без пострадавших ", - говорится в сообщении.

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Из-за ДТП движение в направлении Киева было затруднено.

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