Рада ужесточила ответственность за поджоги травы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)" проголосовало 328 нардепов.
Закон предусматривает существенное повышение штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.
В частности, за самовольное выжигание растительности или ее остатков ранее штрафовали о 10-20 необлагаемых минимумов для граждан (170-340 грн) и 50-70 н.м. для должностных лиц (850-1190 грн). Теперь же штрафы выросли до 180-300 (3 060-5 100 грн) и 900-1200 (15 300-20 400 грн) соответственно.
Кроме того, штраф за загрязнение атмосферного воздуха теперь составит от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов (30 600-61 200 грн) или ограничение свободы до трех лет.
За уничтожение или повреждение объектов растительного мира гражданам придется заплатить от 5400 до 9000 р. м. (91 800-153 000 грн) или им могут ограничить свободу на срок от 2 до 5 лет.
Нововведения также касаются увеличения штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Так, нарушители будут платить штрафы от 90 до 270 н. м. (1 530-4 590 грн). Чиновникам это обойдется в 4 590-15 300 гривен.
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