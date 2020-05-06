На стадионе "Динамо" "подожгли" траву, чтобы она лучше росла в следующем сезоне

6 мая, 2020, 17:15

Киевское "Динамо" призвало украинцев не жечь сухую траву, приравняв такие случаи к поджогу футбольных полей

Об этом сообщает официальный facebook киевского клуба.

Украинский топ-клуб решил привлечь внимание к поджогам сухой травы.

"Динамо" приняло решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды. Правда бред? Мы тоже так думаем", - говорится в заявлении клуба.

Также в "Динамо" призвали обращаться в полицию в случае случаев поджогов, чтобы сохранить окружающую среду.

"Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 тысяч пожаров в экосистемах. Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья своих детей ", - говорится в заметке.