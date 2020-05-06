На стадионе "Динамо" "подожгли" траву, чтобы она лучше росла в следующем сезоне
Об этом сообщает официальный facebook киевского клуба.
Украинский топ-клуб решил привлечь внимание к поджогам сухой травы.
"Динамо" приняло решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды. Правда бред? Мы тоже так думаем", - говорится в заявлении клуба.
Также в "Динамо" призвали обращаться в полицию в случае случаев поджогов, чтобы сохранить окружающую среду.
"Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 тысяч пожаров в экосистемах. Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья своих детей ", - говорится в заметке.
- 2 мая в Житомирской области во время сжигания травы погибла 79-летняя женщина .
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