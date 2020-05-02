В Житомирской области во время сжигания травы от ожогов погибла 79-летняя женщина
2 мая, 2020, 17:50
От ожогов, полученных при сжигании сухостоя, погибла 79-летняя женщина. ЧП произошло в селе Гремячье Романовского района Житомирской области
По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. Была сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда они прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии.
Очевидцы вызвали скорую помощь, которой пострадавшую доставили в больницу.
Женщина получила 50% ожогов тела IV степени. Спасти ее не удалось.
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