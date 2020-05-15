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Espreso.tvОбществоГермания поставила жирный крест на спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол

Германия поставила жирный крест на спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что отказ Берлина освободить "Северный поток-2" от европейского регулирования ставит крест на спекуляциях вокруг газопровода

Об этом Мельник заявил в комментарии Укринформу .

"Этим решением немецких властей фактически поставлен жирный крест на многочисленных политических спекуляциях последнего полугода о том, что якобы определенные силы в Германии имели сознательное намерение создать для Nord Stream 2 законодательные лазейки для освобождения этого противоречивого проекта из-под европейского законодательства", - уверен Мельник .

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Дипломат подчеркнул, что Украина, экономические и политические интересы которой, как известно, испытывают существенное влияние вследствие сооружения этого газопровода, с первых минут было "абсолютное доверие" в том, что ФРГ обеспечит справедливое и беспристрастное рассмотрение вопроса о возможном исключении Nord Stream 2 из- под регулирования ЕС.

"Поэтому нынешнее решение Bundesnetzagentur мы рассматриваем как своего рода триумф в справедливом учете интересов как заинтересованных стран Евросоюза, так и прежде всего Украины как будущего государства-члена ЕС, которая чрезвычайно ценит неизменную мощную поддержку и солидарность со стороны официального Берлина", - заявил Мельник.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.

Компания Nord Stream-2 послала заявку в Федеральное сетевое агентство об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года.

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Владелец Nord Stream-2 может подать апелляцию на это решение в Высший земельный суд Дюссельдорфа.

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