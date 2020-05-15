Германия поставила жирный крест на спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол
Об этом Мельник заявил в комментарии Укринформу .
"Этим решением немецких властей фактически поставлен жирный крест на многочисленных политических спекуляциях последнего полугода о том, что якобы определенные силы в Германии имели сознательное намерение создать для Nord Stream 2 законодательные лазейки для освобождения этого противоречивого проекта из-под европейского законодательства", - уверен Мельник .
Читайте также: Любые уступки исключены: Польша планирует взыскать $ 1,5 млрд из "Газпрома" "самым болезненным способом"
Дипломат подчеркнул, что Украина, экономические и политические интересы которой, как известно, испытывают существенное влияние вследствие сооружения этого газопровода, с первых минут было "абсолютное доверие" в том, что ФРГ обеспечит справедливое и беспристрастное рассмотрение вопроса о возможном исключении Nord Stream 2 из- под регулирования ЕС.
"Поэтому нынешнее решение Bundesnetzagentur мы рассматриваем как своего рода триумф в справедливом учете интересов как заинтересованных стран Евросоюза, так и прежде всего Украины как будущего государства-члена ЕС, которая чрезвычайно ценит неизменную мощную поддержку и солидарность со стороны официального Берлина", - заявил Мельник.
15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.
Компания Nord Stream-2 послала заявку в Федеральное сетевое агентство об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года.
Читайте также: Коболев: немцы и россияне сознательно лгали США о неэффективности санкций по "Северному потоку-2"
Владелец Nord Stream-2 может подать апелляцию на это решение в Высший земельный суд Дюссельдорфа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-