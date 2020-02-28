Коболев: немцы и россияне сознательно лгали США о неэффективности санкций по "Северному потоку-2"

28 февраля, 2020, 14:58

По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, из-за санкций США, Россия лишена технологий, чтобы завершить "Северный поток-2"

Об этом он сказал в интервью Die Zeit, сообщает НВ.Бизнес.

"Эти санкции остановят "Северный поток-2". Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект.

...За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на Северный поток-2. Они сознательно лгали", - заявил он.

По мнению Коболева, "когда правительство Германии продвигает Северный поток-2, он действует против интересов европейских и особенно немецких потребителей".

Коболев прогнозирует продление транзита российского газа через Украину еще на 10-20 лет, если России не удастся закончить строительство дополнительных газопроводов вроде Северного потока-2

Комментируя вопрос прямых поставок российского газа в Украину, Коболев заявил, что "русские никогда не предлагали нам справедливой рыночной цены".

"Мы бы рассмотрели покупку любого газа, который бы предлагался по хорошей цене. Так работает бизнес.

При этом, избежать могут политические решения, например, из соображений безопасности. У нас продолжаются политические дискуссии, нормально ли покупать в России, впрочем, это решение не за нами", - добавил он.

Напомним, по оценке директора Евразийского центра Атлантического совета США Джона Хербста, строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше.