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Espreso.tvОбществоЛюбые уступки исключены: Польша планирует взыскать $ 1,5 млрд из "Газпрома" "наиболее болезненным способом"

Любые уступки исключены: Польша планирует взыскать $ 1,5 млрд из "Газпрома" "наиболее болезненным способом"


фото: reuters
Заместитель министра государственных активов Польши, бывший вице-президент польской газовой компании PGNiG Януш Ковальский считает, что PGNiG стоит взыскать $ 1,5 млрд из "Газпрома" "наиболее болезненным способом"

Об этом он сказал в интервью изданию Wprost .

"Я убежден, что PGNiG SA выберет наиболее эффективный вариант, и я даже скажу немного злорадно - болезненный способ вернуть то, что нам принадлежит, то, что мы без причины переплатили в течение многих лет. Независимый арбитраж в Стокгольме согласился с нами. Мы правы" , - отметил он.

Заместитель министра подчеркнул, что "любые уступки" Газпрому "о взыскании 6 млрд злотых, которые нам присуждены, должны быть абсолютно исключены". По мнению Ковальского, компании PGNiG необходимо двигаться по пути "Нафтогаза": добиваться ареста активов "Газпрома". В приоритете должны быть компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, это может также задержать проект "Северный поток 2", сказал заместитель министра. Ковальский добавил, что этим нужно заняться немедленно.

"Решение Стокгольмского арбитража, хотя и подлежит обжалованию, абсолютно обязательно и подлежит исполнению. Я оцениваю возможность его аннулирования максимум в несколько процентов", - отметил он.

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Напомним, в конце марта в PGNiG заявили, что Стокгольмский арбитраж подтвердил, что цена на газ по ямальским контракту была нерыночной и чрезмерной. Согласно решению, PGNiG будет платить российской компании за природный газ по новой формуле. Цена будет напрямую зависеть от стоимости газа на западноевропейском рынке. Решение арбитража применяется с 1 ноября 2014 года, то есть со дня, когда PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой пересмотреть цену в контракте. Это означает, что российская компания будет обязана вернуть PGNiG примерно $ 1,5 млрд, то есть 6,2 миллиарда злотых, заявили в PGNiG.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальная годовое контрактное количество - 8,7 млрд кубометров в год. Договор действует до 2022 года.

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