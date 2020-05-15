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Espreso.tvОбществоГермания отказалась освободить "Северный поток-2" от действия норм Газовой директивы ЕС

Германия отказалась освободить "Северный поток-2" от действия норм Газовой директивы ЕС


фото: gettyimages
Федеральное сетевое агентство Германии отказало российскому проекту "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского Союза

Об этом сообщается на сайте агентства.

Регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG, постановив, что газопровод подлежит европейскому регулированию.

Согласно сообщению, освобождение газопровода от требований Газовой директивы ЕС было бы возможно, если бы он был завешен до 23 мая 2019 года. "Это не относится к Nord Stream 2", - говорится в заявлении регулятора.

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Российский "Газпром" с начала года требовал освободить "Северный поток-2" от регулирования ЕС. Такая возможность предусмотрена в измененной газовой директиве ЕС за направление соответствующего запроса в регулятор той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.

Отметим, газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательства, регулирующего рынки газа на территории Евросоюза. Согласно с газовой директивой, "Газпром" сможет использовать "Северный поток-2" после завершения строительства только на 50%. Остальные мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам.

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