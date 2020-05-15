Cтепанов и Ляшко должны взять на себя ответственность за запуск общественного транспорта, - Геращенко

15 мая, 2020, 15:59

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что запуск общественного транспорта в Украине в рамках ослабления ограничительных мер по противодействию распространению COVID-19 является ответственностью министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко

Об этом Геращенко заявил в интервью изданию Сегодня .

"Главнокомандующим" в вопросах борьбы с эпидемией является не МВД, а Минздрав. Именно министр здравоохранения и главный санврач несут ответственность перед народом Украины за правильные управленческие решения в деле борьбы с эпидемией. Поэтому они должны взять на себя ответственность и сказать, можно ли запустить общественный транспорт, в каком объеме ", - отметил Геращенко.

Геращенко отметил, что можно запускать общественный транспорт не в полном объеме и с ограничениями.

"К примеру, можно запускать его (общественный транспорт - ред.) не в полном объеме, а говорить о том, чтобы он ходил чаще, но пассажиры должны быть только в масках и только на сидячих местах. У нас общественный транспорт ходил, но определенными ограничениями, по пропускам для работников критической инфраструктуры и тому подобное. То есть можно это делать постепенно ", - сказал замминистра.

Геращенко отметил, что если бы в Украине не была приостановлена работа метрополитена, количество умерших от коронавируса могло бы быть на порядок больше.

"Если бы мы не закрыли метро, то, боюсь, количество погибших измерялось бы не сотнями, а тысячами. Потому что общественный транспорт, рестораны, бары и кафе - это те места, где люди очень часто контактируют между собой", - отметил Геращенко.

Заместитель министра отметил, что показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине ниже, в частности, благодаря закрытию общественного транспорта.

"Безусловно. Это прямая зависимость. На самом деле, что такое борьба с эпидемией методом карантина? Это ограничение количественного контакта граждан между собой. То есть если за день в Киеве контактировали между собой 3 млн человек 5 млн раз, то после закрытия общественного транспорта и кафе количество контактов сократилось в десять раз. Соответственно, возможность вируса передаться воздушно-капельным путем сошла на нет ", - сказал Геращенко.

Напомним, 12 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не могут пока запустить метро и междугороднее сообщение из-за большого количества новых случаев COVID-19.

Впоследствии Виктор Ляшко заявил, что внутреннее авиасообщение в Украине будут восстанавливать одновременно с запуском общественного транспорта, в том числе межобластных перевозок.

14 мая министр инфраструктуры Владислав Криклий представил план восстановления регулярного пассажирского сообщения .

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