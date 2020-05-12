Шмыгаль сообщил, когда могут открыть метро и сообщение между городами

12 мая, 2020, 10:26

В Украине пока отказались от запуска метро и междугородного сообщения из-за большого количества новых случаев COVID-19

Об этом в эфире "Завтрака с 1 + 1" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Метро и междугородный транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать катализатором распространения и распространение заболевания", - сказал он.

По его словам, это восстановление работы метро возможно еще до середины лета.

В то же время Шмыгаль отметил, что городской общественный транспорт работает и в сотрудничестве с мэрами даже увеличили его количество.