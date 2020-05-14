Криклий представил план восстановления работы транспорта
14 мая, 2020, 11:02
Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил план восстановления регулярного пассажирского сообщения
Об этом сообщил в Telegram.
На первом этапе планируется:
- восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),
- внутриобластные маршруты,
- 50% пригородных поездов, возить людей с / на работу в часы "пик",
- поезда "Интерсити +" дальнего следования, ночной экспресс,
- внутреннее сообщение.
На втором этапе планируется:
- восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,
- все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,
- все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.
На третьем этапе восстановят:
- поезда международного сообщения и при необходимости - сезонные пассажирские рейсы в Украину,
- международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.
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